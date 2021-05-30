تنديداً بجرائم الاحتلال.. مظاهرة في واشنطن دعماً للشعب الفلسطيني

شهدت العاصمة الأمريكية واشنطن الليلة الماضية مظاهرة حاشدة للجالية الفلسطينية والعربية ومتضامنين أمريكيين دعماً للشعب الفلسطيني وتنديداً بجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحقه.

ووفق وكالة وفا فإن المظاهرة انطلقت من أمام نصب الرئيس الأمريكي أبراهام لينكولن التذكاري وصولاً إلى الساحة المطلة على البيت الأبيض ورفع المشاركون العلم الفلسطيني بصورة تظهر وحدة الفلسطينيين في الداخل والشتات ضد ممارسات الاحتلال الإسرائيلي العنصرية.

وطالب المشاركون الإدارة الأمريكية بوقف دعمها للاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة وقطاع غزة مشددين على ضرورة إنهاء أطول احتلال في التاريخ المعاصر.