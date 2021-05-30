ضرير صيني يتسلق أعلى قمة في العالم

حقق ضرير صيني في العقد الخامس من العمر رقم قياسي في رياضة تسلق الجبال.

وبحسب وكالة “رويترز”، فقد تسلق تشانغ هونغ (46 عاما) أعلى قمة في العالم من الجانب النيبالي، ليصبح أول ضرير في آسيا والثالث في العالم يتسلق جبل إيفرست.

وقال تشانغ: “بغض النظر عما إذا كنت معاقا أو طبيعيا، سواء كنت قد فقدت بصرك أو يديك أو ساقيك، لا يهم ما دمت تملك تفكيرا سليما يمكنك دائما إكمال شيء لا يمكن للآخرين القيام به”.

حيث أكمل تشانغ عملية تسلق الجبل الذي يبلغ ارتفاعه 8849 مترا، في 24 أيار، وعاد إلى معسكر عند القاعدة يوم الخميس.

ولد تشانغ في مدينة تشونغتشينغ جنوب غربي الصين، وفقد بصره وهو في سن 21 عاما بسبب الغلوكوما.