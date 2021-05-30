فنيش يؤكد سورية حققت انتصارات في معركتها ضد الإرهاب

أكد الوزير اللبناني السابق محمد فنيش أن سورية حققت إنجازات وانتصارات في معركتها ضد الإرهاب وأفشلت المخططات الأمريكية الإسرائيلية التي تستهدف المنطقة.

وقال فنيش في كلمة له إن “الصراع اليوم ليس فقط مع العدو الإسرائيلي وإنما الصراع الحقيقي هو مع هذا الامتداد الاستبدادي الاستكباري الذي تمثله الإدارة الأمريكية بكل وضوح” مشدداً على أن الشعب السوري يدرك أهمية ما حققه من دحر للإرهاب الذي كان يشكل خطراً على سورية والمنطقة وشعوبها.

ولفت فنيش إلى الانتصارات التي حققها الشعب الفلسطيني في مواجهة العدو الإسرائيلي وأحدثت نقلة نوعية في مسار المعركة معه مشيراً إلى أننا شهدنا تحولاً في الرأي العام العالمي ورأينا مسيرات التأييد الشعبية لقضية فلسطين لأنها قضية إنسانية.