مصرع أحد متزعمي مرتزقة الاحتلال التركي في الباب بريف حلب

قتل أحد متزعمي مرتزقة النظام التركي بانفجار عبوة ناسفة بسيارة في مدينة الباب بريف حلب الشمالي الشرقي.

وذكرت مصادر محلية لـ سانا أن عبوة ناسفة انفجرت صباح اليوم بإحدى سيارات مرتزقة الاحتلال التركي من التنظيمات الإرهابية في مدينة الباب بريف حلب الشمالي الشرقي ما أسفر عن مقتل أحد متزعمي ما يسمى “حركة أحرار الشام” ووقوع أضرار كبيرة بمكان الانفجار.

ولفتت المصادر إلى أن مجموعات من قوات الاحتلال التركي ومرتزقته انتشروا في المكان وطوقوا محيط الانفجار.