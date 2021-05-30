RT تنال جائزة “الأوسكار في مجال التصميم”

حصلت قناة RT على جائزة “دي آند إيه دي” D&AD، والتي تعد “أوسكار” مجال التصميم، وذلك عن مشروعها للذكرى الخامسة والسبعين للنصر على النازية.

والجائزة هي أعرق جوائز التصميم والإعلان على الإطلاق، وتمنح الفائزين بها تماثيل تجسد أقلام الرصاص، وقد فاز بها مشروع RT للاحتفال بالذكرى الـ 75 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى والذي حمل عنوان “رسالة أبدية”، وتضمنه مشروع الوسائط المتعددة واسع النطاق “صفحات النصر” RT# Pages of Victory، والذي يحكي قصة الحرب الوطنية العظمى من خلال منظور الوسائط الجديدة والفن الرقمي على 5 منصات: “تويتر”، “إنستغرام”، “فيسبوك”، “فكونتاكتي”، “يوتيوب”. وكانت صفحات RT قد حصلت قبل ذلك على جوائز مرموقة مثل جوائز “درام” للإعلام الرقمي، وجوائز “إيه دي سي” ADC، وجوائز “شورتي” Shorty، وجوائز “ويبي” Webby، وجوائز “لوفي” Lovie، و”ريد دوت” Red Dot، و”ديجي داي” Digiday وغيرها.

ووصلت مشاريع الوسائط المتعددة الخاصة بـ RT إلى التصفيات النهائية في المسابقة المرموقة في مجال الإعلان والتسويق “كان ليون” Cannes Lion أربع مرات.

وتمنح جائزة “دي آند إيه دي”، التي تأسست عام 1962، من قبل هيئة الإدارة البريطانية للتصميم والفنون، لأفضل تصميم وإعلان. وتضم لجنة التحكيم أكثر من 400 ممثل للمجتمع المهني من جميع أنحاء العالم.