استدعاء البحر والسلامة لقائمة المنتخب الأول

وجه الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني بقيادة التونسي نبيل معلول الدعوة للاعبين ورد السلامة ومحمود البحر، استعدادا لاستئناف منافسات المجموعة الأولى من تصفيات آسيا المزدوجة، لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023.

وقال اتحاد الكرة في بيان رسمي، اليوم الاثنين: “دعوة ورد السلامة ومحمود البحر لقائمة لاعبي المنتخب مجددا، بعد الإصابات التي تعرض لها بعض اللاعبين، والتسهيلات الصحية وإجراءات السفر المريحة التي توفرت، بعد إلغاء إقامة المباريات في الصين ونقلها إلى دبي، ليكونوا ضمن صفوف نسور قاسيون خلال المباريات المتبقية من الجولة الأولى للتصفيات الآسيومونديالية”.

وكان المنتخب السوري تلقى عدة ضربات موجعة، تمثلت في إصابة عدد كبير من نجومه، وهم عبد الله الشامي وأحمد الصالح وعمر السومة وعبد الرحمن بركات وماهر دعبول.

ويتصدر المنتخب السوري المجموعة الأولى من التصفيات، بـ15 نقطة.