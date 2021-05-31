(الأمل بالعمل)…. عنوان للفنانين التشكيلين في تربية دمشق

(الأمل بالعمل) عنوان معرض الفنانين التشكيليين العاملين في تربية دمشق ومدرسي الفنون الذي افتتح في صالة الفن المعاصر ويقام في ظل الاحتفالات التي نعيشها اليوم بمناسبة فوز الدكتور بشار الأسد بانتخابات رئاسة الجمهورية.

وبين الفنان موفق مخول مدير الصالة أن الفن التشكيلي والجمالي يجب أن يسهم بشكل أكبر في مضامين المستقبل وأن يتعزز وجوده وعمله البناء مشيراً إلى دور الفن الكبير في بناء المجتمع والذوق الفني العام والتربية الوطنية وتنمية الذائقة الحسية والجمالية عند أبنائنا وفي مدارسنا.

وبين مخول أن مهمة التربية ومدرسي الفنون نشر الحب والجمال من خلال الفن مشيراً إلى عمل فريق إيقاع الحياة الذي عمل منذ البداية في تزيين الشوارع مع مشاركة الفنانين الكبار مع الهواة بصورة يطغى فيها الحس الجمعي.