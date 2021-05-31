الجو حار وصحو بشكل عام

ترتفع درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية لمثل هذه الفترة من السنة نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

المديرية العامة للأرصاد الجوية توقعت أن يكون الجو اليوم حارا وصحوا بشكل عام، وسديميا مغبرا في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.

في حين تكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة تنشط بعد الظهر مع هبات تتجاوز الـ 65 كم/سا في المناطق الجنوبية والبادية، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما غدا، تنخفض درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها أو أعلى بقليل لمثل هذه الفترة من السنة.