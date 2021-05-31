العراق.. القبض على أفراد خلية إرهابية في كركوك

خلال عملياتها الأمنية في ملاحقة فلول التنظيم الإرهابي “داعش” في محافظة كركوك، ألقت قوات الأمن العراقية القبض اليوم على أفراد خلية إرهابية في المحافظة شمال البلاد.

وأوضحت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بوزارة الداخلية العراقية في بيان نقله موقع السومرية نيوز أنه تم تفكيك خلية إرهابية مكونة من ستة عناصر من إرهابيي “داعش” بعد القبض على جميع أفرادها في كركوك.

وأشار البيان إلى أن الإرهابيين مطلوبون وفق أحكام المادة (4) إرهاب واعترفوا خلال التحقيقات معهم بالاشتراك بعمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين،كما ضبطت قوات الأمن وفق البيان خمسة صواريخ جاهزة للإطلاق في كركوك.