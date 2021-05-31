العلبي يتفقد عدداً من المراكز الامتحانية للشهادة الثانوية
تفقد محافظ دمشق، المهندس عادل العلبي، وأمين فرع دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي، الرفيق حسام السمان، يرافقهما مدير تربية دمشق، سليمان يونس، سير العملية الامتحانية وتنظيمها في عدداً من المراكز بدمشق.
ونوه المهندس العلبي والرفيق السمان بالإرادة والثقة التي يمتلكها الجرحى الأبطال لمتابعة مسيرة تحصيلهم العلمي متمنين لهم التوفيق والنجاح وأن يكونوا أبطالاً في العلم كما كانوا أبطالاً في ساحات القتال.
كما التقى المهندس العلبي والرفيق السمان أهالي الجرحى والطلاب واستمعوا لملاحظاتهم، مثمنين جهودهم وتحملهم عناء العام الدراسي مع أبنائهم متمنين التوفيق للجميع.
وتضمنت الجولة مركز زكي الأرسوزي الصحي، الذي يقدم فيه جرحى الجيش العربي السوري وعدداً من ذوي الاحتياجات الخاصة امتحاناتهم.