العلبي يتفقد عدداً من المراكز الامتحانية للشهادة الثانوية

تفقد محافظ دمشق، المهندس عادل العلبي، وأمين فرع دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي، الرفيق حسام السمان، يرافقهما مدير تربية دمشق، سليمان يونس، سير العملية الامتحانية وتنظيمها في عدداً من المراكز بدمشق.

ونوه المهندس العلبي والرفيق السمان بالإرادة والثقة التي يمتلكها الجرحى الأبطال لمتابعة مسيرة تحصيلهم العلمي متمنين لهم التوفيق والنجاح وأن يكونوا أبطالاً في العلم كما كانوا أبطالاً في ساحات القتال.

كما التقى المهندس العلبي والرفيق السمان أهالي الجرحى والطلاب واستمعوا لملاحظاتهم، مثمنين جهودهم وتحملهم عناء العام الدراسي مع أبنائهم متمنين التوفيق للجميع.‏

وتضمنت الجولة مركز زكي الأرسوزي الصحي، الذي يقدم فيه جرحى الجيش العربي السوري وعدداً من ذوي الاحتياجات الخاصة امتحاناتهم.