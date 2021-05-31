تحذيرات من احتمال انتشار الحرائق يوم غد

حذرت منصة الغابات ومراقبة الحرائق التابعة للهيئة العامة للاستشعار عن بعد من احتمال انتشار شديد للحرائق، يوم غد الثلاثاء، في مناطق الغابات وخاصة في غابات السفح الشرقي لسلسلة الجبال الساحلية.

رئيس المنصة في الهيئة، الدكتورة روزة قرموقة، أوضحت، في تصريح لسانا، بأن المنصة نشرت تحديثاً لمنتجها يبين خارطة مؤشر شدة انتشار الحريق الخاص بيوم الأول من حزيران، والتي تبدي ارتفاعاً عاماً لمؤشراته في مناطق الغابات.

ولفتت إلى أن المنصة تقدم منتجي خرائط ومؤشر خطورة انتشار الحريق، واللذين يسهمان بتقديم البيانات لإدارات الحراج والغابات، وبالتالي مساعدتهم بتحديد أولوية الإعداد والتدخل في المواقع ذات الخطورة الأعلى بحدوث الحرائق، موضحة أن الخرائط الموضوعة بشكل دوري لا تعني بالضرورة نشوب حريق فيها وإنما الإشارة إلى وجود ظروف ملائمة لاحتمالية نشوبه وبالتالي وجوب اتخاذ الاستعدادات اللازمة.

كما بينت أن مؤشر انتشار الحريق في مراحله الأولى تصنيف رقمي عالمي للشدة المتوقعة لانتشار الحريق يجمع بين تأثير معامل الرياح ومعامل رطوبة المادة القابلة للاشتعال على شدة انتشار الحريق، ويتم إصداره بشكل منفصل ولبعض الأيام أو الفترات التي تبدي مستوياته فيه ارتفاعاً، والغاية من ذلك زيادة التحذير وأخذ الحيطة، ولا سيما أن نسبة لا بأس بها من حرائق الغابات تبدأ من المزارع والحقول القريبة نتيجة عمليات حرق مخلفات المزرعة، إضافة إلى خصوصية التوزع المكاني لغاباتنا وتداخلها المعقد مع المناطق الزراعية.

وأشارت رئيسة المنصة إلى أن مستوى المؤشر المتوسط يدل على أنه يمكن إخماد الحريق بسهولة باستخدام الأدوات اليدوية ومستوى المؤشر عالي يمكن التحكم في معظم الحرائق بنجاح باستخدام المضخات وخراطيم المياه ومستوى المؤشر العالي جداً يدل على أنه سيكون من الصعب السيطرة على بعض الحرائق.

بالمقابل، ذكر الراصد الجوي كناز كيوان أن الحرارة سترتفع غداً ست درجات قياساً بدرجات الحرارة اليوم، وخاصة في مناطق السفح الشرقي لسلسلة الجبال الساحلية، وستكون الرياح غربية إلى جنوبية معتدلة تنشط بعد الظهر مع هبات تتجاوز 65 كم في الساعة في المناطق الجنوبية والبادية.