طباع والشوفي في جولة على المراكز الامتحانية التابعة لتربية القنيطرة

جال وزير التربية دارم طباع، وعضو اللجنة المركزية لحزب البعث رئيس مكتب التربية والطلائع اللواء ياسر الشوفي، على عدد من المدارس التابعة لتجمع مدارس مديرية تربية القنيطرة.

وبحسب مابينت صفحة وزارة التربية فإن الوزير زار ثانويتي تل الفخار وعبد الله فارس أيوب في منطقة الدويلة بدمشق، للإطلاع على سير العملية الامتحانية والاطمئنان على أوضاع الطلاب ومدى تقبلهم لأسئلة الامتحانات.

وتحدث وزير التربية مع عدد من أهالي طلاب الثانوية العامة واستمع لآرائهم، وأكد أن راحة الطالب ومستقبله أولوية للوزارة، والأسئلة مبنية بشكل منطقي وعلمي، ولا يوجد أي داع للقلق أو التوتر.

هذا وكان ضمن الجولة كال من نقيب المعلمين وحيد زعل، ومدير تربية القنيطرة عماد أسعد.