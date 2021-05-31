مستوطنون يستولون على أراضي الفلسطينيين في الأغوار

يواصل الاحتلال الإسرائيلي ممارساته العدوانية ضد الفلسطينيين، حيث استولى مستوطنون إسرائيليون على مساحات من أراضي الفلسطينيين في الأغوار الشمالية بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة معا أن مستوطنين اقتحموا أراضي الفلسطينيين في منطقة الفاو بالأغوار الشمالية واستولوا على مساحات منها لتوسعة مستوطنة مقامة على أراضي المنطقة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال اليوم خمسة فلسطينيين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة بيت لحم ومنطقة الحرايق وبلدة إذنا في الخليل وقرية دير أبو مشعل في رام الله ومخيم الأمعري في البيرة واعتقلت خمسة فلسطينيين.