مكافحة نحو 260 هكتاراً مصابة بالجراد في الحسكة

نفذت مديرية الزراعة في محافظة الحسكة حملة لمكافحة حشرة الجراد بعد انتشارها في عدد من المناطق في الريف الشرقي.

مدير الزراعة، المهندس رجب سلامة، صرح لوكالة سانا بأن دائرة الوقاية في مديرية الزراعة باشرت خلال الأسبوع الحالي بمكافحة حشرة الجراد، بعد انتشارها في منطقة الهول والقرى المتاخمة للحدود العراقية، إضافة إلى منطقة البحرة حيث تم لتاريخه مكافحة مساحة تقدر نحو 260 هكتاراً.

كما بين أن عملية المكافحة أعطت نتائج إيجابية في المناطق المستهدفة وأسهمت بالقضاء على الحشرة وهي مستمرة في المناطق المصابة إضافة إلى الاستمرار بالتحري في المناطق المحيطة للتأكد من عدم انتقال الإصابة إليها.

هذا ولم تسجل مديرية الزراعة إصابات بحشرة الجراد في باقي مناطق محافظة الحسكة لتاريخه.