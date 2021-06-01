أكثر من ثلاثة ملايين و564 ألف وفيات كورونا عالميا

حصد فيروس كورونا المستجد أرواح أكثر من ثلاثة ملايين و564 ألف شخص حول العالم منذ بدء تفشيه في كانون الأول عام 2019.

وحسب موقع وورلد ميترز الأمريكي، فإن إجمالي الإصابات بالفيروس حول العالم وصل لغاية الآن إلى 171373916 اصابة، وإجمالي الوفيات إلى 3564213 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي من الإصابة بالفيروس 153719703 حالة.

ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر الدول الأكثر تضررا من الفيروس من حيث الإصابات والوفيات بتسجيلها 609767 حالة وفاة من أصل 34048553 إصابة، تليها الهند مع تسجيل 331909 حالة وفاة من أصل 28173655 إصابة، ثم البرازيل ثالثة بتسجيلها 462791 حالة وفاة من أصل 16545554 إصابة.