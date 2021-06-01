إحالة 22 ملفاً للتحقيق تتعلق بتوزيع مادة المازوت المدعوم 

بين محافظ حلب حسين دياب أنه تم إحالة / 7 / ملفات إلى الجهات المختصة تتضمن قيام عدد من محطات الوقود وبعض شركات النقل الداخلي ( الاستثمار ) وشركات البولمانات التي تعمل على خطوط النقل إلى المحافظات بتهريب مادة المازوت المدعوم والتصرف بمخصصاتهم خلافاً للقوانين والأنظمة النافذة، وإحالة/15/ ملف آخر خلال الفترة السابقة إلى الجهات المختصة لإتخاذ ما سيتوجب من إجراءات قانونية ، جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع لجنة المحروقات .

وأكد دياب أن جميع القضايا والمخالفات والتجاوزات التي ارتكبها عدد من أصحاب محطات الوقود في توزيع مادة (المازوت المدعوم) في حلب تتم متابعتها من خلال اللجان المشكلة للتحقيق ، وستتم محاسبة كل من ارتكب المخالفات والتجاوزات وفق الأنظمة والقوانين .

وطلب المحافظ خلال الاجتماع إعادة النظر بتوزيع كميات المازوت والبنزين نظراً لدخول محطات جديدة في العمل، كما تم الموافقة على تفعيل عدد من محطات الوقود الجديدة ضمن المدينة وريفها..

من جانبه بين مدير محروقات حلب المهندس سائد البيك أن عدد البطاقات الالكترونية بحلب بلغ حوالي /755/ ألف بطاقة منها /600/ ألف بطاقة اسرية وحوالي /155/ ألف بطاقة آليات.

حلب – معن الغادري