الخارجية الروسية: شراكتنا مع الصين شاملة وتتجاوز التحالف التقليدي

أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن العلاقات القوية التي تجمع بين روسيا والصين هي شراكة شاملة تتجاوز التحالف السياسي والعسكري التقليدي.

ونقلت وكالة تاس عن لافروف قوله أمام المشاركين في المؤتمر الدولي “روسيا والصين .. التعاون في عصر جديد” عبر الفيديو إن “موسكو وبكين لديهما تقارب وتشابه في النهج بشأن الغالبية المطلقة للقضايا والمشكلات العالمية بما في ذلك الحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي العالمي والحد من التسلح ومكافحة الإرهاب”، لافتا إلى أن “معاهدة حسن الجوار والتعاون الودي” بين الصين وروسيا الموقعة عام 2001 تستند إلى قواعد القانون الدولي المعترف بها عموما وفي مقدمتها أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة”.