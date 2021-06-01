الرئاسة الروسية: التحضير للقمة الروسية الأمريكية مستمر

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف أن التحضير للقمة الروسية الأمريكية مستمر.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن بيسكوف قوله للصحفيين اليوم رداً على سؤال حول التحضيرات للقمة المرتقبة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن في جنيف: “التحضيرات للقمة مستمرة ولا أحد ينوي تقويض جدول أعمال القمة بين الطرفين”.

وكان الكرملين أعلن في وقت سابق أن الرئيسين بوتين وبايدن سيلتقيان في جنيف يوم الـ 16 من حزيران الحالي وسيناقشان وضع وآفاق تطوير العلاقات الروسية الأمريكية وقضايا الاستقرار الاستراتيجي.