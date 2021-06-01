الرئيس الأسد يتلقى برقية تهنئة من رئيس جمهورية القرم الروسية بفوزه بالانتخابات الرئاسية

تلقى السيد الرئيس بشار الأسد برقية تهنئة من سيرغي اكسيونوف رئيس جمهورية القرم الروسية بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية.

وجاء في برقية الرئيس اكسيونوف.. لقد علق المواطنون السوريون مرة أخرى آمالهم عليكم بالتغلب على تبعات الحرب وإحلال السلام في البلاد.. هم يثقون بسيادتكم كحضن يحمي حقوقهم وحريات جميع ممثلي المجتمع.

وقال إن إعادة انتخابكم تبعث على الثقة في مواصلة تنفيذ أحكام الاتفاقيات الموقعة بين بلدينا بشكل ناجح في مجال التعاون الاقتصادي والتجاري لتحسين رفاه مواطنينا وزيادة التبادل التجاري معرباً عن خالص التمنيات للرئيس الأسد في تحقيق المزيد من الإنجازات لما فيه مصلحة الشعب السوري الصديق.