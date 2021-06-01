العراق.. إطلاق عملية لملاحقة فلول إرهابيي (داعش) في ديالى

في مواصلتها لملاحقة إرهابيي تنظيم “داعش” في العراق، أطلقت القوات العراقية المشتركة اليوم عملية لملاحقة فلول التنظيم الإرهابي في محافظة ديالى شرق البلاد.

وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن “اللواء الأول في الحشد الشعبي أطلق عمليات تفتيش وتطهير في جبال نفط خانه فيما تمكنت وحدات الهندسة من اكتشاف عبوة ناسفة في المنطقة وتفجيرها”.

كما أحبطت القوات العراقية عملية إرهابية في محافظة نينوى شمال البلاد وقالت مديرية الاستخبارات العسكرية في بيان لها إنه “استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة عن وجود دراجة نارية مفخخة في منطقة القراج بناحية مخمور مهيأة لاستخدامها بعملية إرهابية تستهدف أحد الأسواق في محافظة نينوى تحركت مفارزها وداهمت أحد المخابىء وضبطت الدراجة مع كمية من مادة السي فور ومواد متفجرة أخرى” مشيرة إلى أن مفارز الهندسة قامت بتفجير الدراجة ومحتويات المخبأ.