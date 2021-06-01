حلب.. مرتزقة الاحتلال التركي يختطفون عدداً من المدنيين في بلدة باسوطة

اختطف مرتزقة الاحتلال التركي عدد من المدنيين في بلدة باسوطة بريف حلب الشمالي الغربي.

حيث ذكرت مصادر محلية أن مرتزقة الاحتلال التركي مما يسمى “فيلق الشام” الإرهابي شنوا، خلال الساعات الماضية، حملة مداهمات لمنازل المواطنين في بلدة باسوطة بمنطقة عفرين في ريف حلب الشمالي الغربي، واختطفوا عدداً من المدنيين واقتادوهم إلى جهة مجهولة.

كما أشارت المصادر إلى أن مرتزقة الاحتلال التركي كثفوا خلال الأيام الأخيرة عمليات مداهمة منازل السكان في بلدة باسوطة والتجمعات التابعة لها، ونفذوا على مدار يومي الجمعة والسبت الماضيين عمليات دهم متتالية في البلدة مترافقة بممارسات ترويع ممنهج للأهالي، عبر إطلاق الأعيرة النارية بهدف دفعهم إلى مغادرة منازلهم وأراضيهم.