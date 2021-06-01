فوتشيتش: لن نفرض عقوبات على روسيا والصين وسنحافظ على علاقاتنا القوية معهما

أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، رفض بلاده فرض عقوبات على روسيا والصين مثلما فعلت دول الاتحاد الأوروبي.

وقال فوتشيتش في مقابلة مع قناة هابي الصربية اليوم: “نحن في طريقنا للانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبي.. ولكن صربيا بلد محايد عسكرياً وعلى عكس بعض الدول الأخرى التي تسير على المسار الأوروبي فإن لدينا علاقات قوية مع روسيا والصين ولن ندمرها من خلال فرض عقوبات عليهما وهذا الأمر حاسم بالنسبة لنا”.

وأضاف فوتشيتش: “هذه هي سياسة البلاد وقد أثبتت أنها الأفضل لمواطنينا ولاسيما خلال جائحة كورونا وشراء اللقاحات المضادة للفيروس” مضيفاً “نعتزم مواصلة هذه السياسة ما دمنا قادرين على ذلك”.