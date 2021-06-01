كورتشونوف: نشاط روسيا العسكري في القطب الشمالي دفاعي بحت

أكد المسؤول في وزارة الخارجية الروسية سفير المهام الخاصة نيكولاي كورتشونوف أن نشاط روسيا العسكري في منطقة القطب الشمالي دفاعي بحت ولا يشكل خطرا على الدول الأخرى.

وبحسب وكالة “سبوتنيك”، قال كورتشونوف: إن “روسيا تعمل لإعادة بناء المنشآت العسكرية التي تهدمت في التسعينيات بمنطقة القطب الشمالي وهذا العمل تتطلبه ضرورة تحقيق القدرة الدفاعية في منطقة تنطوي على أهمية استراتيجية أمنية واقتصادية كبيرة”، لافتا إلى أن إسهام هذه المنطقة في الناتج المحلي الإجمالي الروسي يبلغ أكثر من 10 بالمئة بينما يبلغ إسهامها في الصادرات الروسية أكثر من 20 بالمئة.

ولفت كورتشونوف إلى أن روسيا تتطلع إلى تهيئة الظروف الآمنة لتنفيذ المشاريع الاقتصادية الكبيرة وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في منطقة القطب الشمالي مشدداً على أنه لا توجد تحديات في هذه المنطقة تحتاج إلى وجود عسكري للبلدان غير المطلة عليها.