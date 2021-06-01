لوكاشينكو يحذر من أي تهديد عسكري لبلاده من حلف الناتو

حذر الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو من أي تهديد عسكري لبلاده من حلف شمال الأطلسي “ناتو”.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن لوكاشينكو قوله اليوم: إذا رأينا نشاطا لدى الناتو يصل إلى حد النزاع العسكري فإنه سيتم نقل قوات روسية إلى بيلاروس خلال ساعات لافتا إلى أن هذا الأمر لن يتم إلا في حالة تفاقم الوضع العسكري.

وأضاف لوكاشينكو إنه لا يحق لدول الغرب اتهام بلاده بإنشاء قواعد عسكرية روسية أو صينية أو غيرها موضحا في هذا الصدد أنه لم يناقش مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائهما الأخير موضوعات نقل قوات مسلحة روسية بشكل دائم أو إنشاء قواعد عسكرية في بيلاروس.