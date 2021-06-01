مطالبة فلسطينية بوقف مخططات الاحتلال الاستيطانية

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية مجددا المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات حاسمة لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بوقف مخططاته الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأوضحت الخارجية في بيان اليوم أوردته وكالة وفا أن الاحتلال يوسع عمليات الاستيطان في الضفة الغربية للقضاء نهائياً على أي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس مشددة على ضرورة اتخاذ ما يلزم من الإجراءات العملية الكفيلة لإجبار الاحتلال على الانصياع للإرادة الدولية ووقف مخططاته الاستعمارية.