إدارة منتخبنا الوطني تعلن موعد وصول البحر والسلامة

يواصل منتخبنا الوطني الأول بكرة القدم استعداده لمواجهة منافسات المجموعة الأولى من التصفيات الآسيو مونديالية.

وكان الاتحاد الآسيوي نقل مكان المباريات من مدينة شنغهاي الصينية لدبي بعد التعقيدات من الجانب الصيني، حيث سيفتتح منتخب سوريا مبارياته بمواجهة المالديف يوم الجمعة المقبل، ويلتقي منتخب جوام يوم السابع من الشهر الحالي، ويختتم مبارياته بمواجهة الصين يوم 15 من الشهر الحالي.

وقال اتحاد الكرة السوري في بيان رسمي نشره في صفحته على موقع فيسبوك: “تستمر استعدادات منتخبنا الوطني الأول لملاقاة نظيره منتخب المالديف يوم الجمعة القادم على ستاد الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن مباريات المجموعة الأولى من التصفيات الآسيوية”.

وشهدت تدريبات اليوم همة عالية من اللاعبين ونفذوا جملاً تكتيكية تلقوها من المدير الفني للمنتخب نبيل معلول خلال مباراة افتراضية أجراها بينهم للوقوف على الجاهزية البدنية والفنية.

ويصل ظهر يوم الغد الأربعاء لاعب المنتخب محمود البحر إلى دبي قادماً من سورية بالإضافة إلى اللاعب ورد السلامة الذي سيصل فجر الخميس قادماً من السعودية للانضمام إلى البعثة.