المحترف السوري محمود البحر ينضم للرفاع البحريني

أعلن نادي الرفاع البحريني رسمياً ضم لاعب نادي جبلة وهداف الدوري السوري المحترف بشكل رسمي.

وأكد مصدر مقرب من البحر أن المفاوضات استغرقت وقتا قصيرا، حيث بدأت فور وصول اللاعب للمنامة، الشهر الماضي، حين لعب مع الوحدة الدمشقي مباراتين في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي.

وكشف المصدر أن البحر تلقى عدة عروض بحرينية، لكنه اختار اللعب مع الرفاع بطل الدوري، الذي يملك طموحات كبيرة للمنافسة على البطولات المحلية، والمشاركة في النسخة المقبلة لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي.

وبدأ النادي إجراءات إصدار تأشيرة الدخول للاعب، الذي سيلتحق بتدريبات الرفاع بعد مشاركته مع منتخب بلاده، في التصفيات المزدوجة المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023.

وكان التونسي نبيل معلول، مدرب نسور قاسيون، قد استدعى قبل أيام محمود البحر وورد السلامة، بعد عدة إصابات ضربت نجوم المنتخب السوري.