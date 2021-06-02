بينهم طفلان.. الاحتلال يعتقل 18 فلسطينياً في الضفة الغربية

تواصل قوات الاحتلال ممارساتها العدوانية ضد الفلسطينيين، حيث اعتقلت اليوم 18 فلسطينيا في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدتي بيت فجار وبيت ساحور في بيت لحم وحي أم الشرايط في البيرة ومخيم العروب شمال الخليل وقرية دير شرف غرب نابلس وبلدتي سلواد وبيت سيرا في رام الله وداهمت منازل الفلسطينيين وفتشتها واعتقلت 18 منهم بينهم طفلان.

وأكد المصدر أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية تياسير شرق مدينة طوباس بالضفة الغربية وأطلقت الرصاص على الفلسطينيين ما أدى إلى إصابة أحدهم بجروح، كما أصيب فجر اليوم فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في بلدة يعبد جنوب غرب جنين بالضفة.

من جهة أخرى توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم في أراضي الفلسطينيين شرق خان يونس جنوب قطاع غزة المحاصر.

وذكرت وكالة معا أن ست آليات للاحتلال توغلت شرق حي الفخاري شرق خان يونس وشرعت بأعمال تجريف للأراضي في المنطقة.