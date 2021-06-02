ثائر كروما إلى صفوف النجمة البحريني

أعلن نادي النجمة البحريني ضم اللاعب والمحترف السوري ثائر كروما اعتبارا من الموسم القادم.

ونشرت مصادر إعلامية المفاوضات استمرت لأكثر من 10 أيام، لتحسم اليوم الثلاثاء، بعد سلسلة اتصالات، باتفاق رسمي، بانتظار وصول تأشيرة الدخول للاعب لإعلان الصفقة بشكل نهائي.

وكشف المصدر أن 3 أندية كبيرة في سورية، قدمت عروضا مغرية للاعب، الذي فضل العودة للاحتراف، بعد موسم مثالي مع تشرين ساهم بتحقيق لقب الدوري.

وقدم ثائر أداء ملفتا في مباريات تشرين بالمجموعة الثالثة من بطولة كاس الاتحاد الآسيوي، وسجل هدفين بطريقة رائعة في مرمى شباب الأمعري الفلسطيني.

وسبق لكروما الاحتراف مع السويق العماني والأنصار اللبناني ونفط الوسط والطلبة العراقيين، فيما محليا لعب للشرطة والجيش والوثبة والاتحاد والوحدة.