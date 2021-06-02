عقب حريق على متنها..غرق سفينة دعم لوجستي للجيش الإيراني

أعلنت القوات البحرية للجيش الإيراني اليوم غرق السفينة اللوجستية والتدريبية “خارك” جنوب البلاد عقب حريق نشب على متنها أمس.

وبحسب وكالة تسنيم الدولية، قالت العلاقات العامة في البحرية: إن السفينة اللوجستية كانت في مهمة تدريبية في أعالي البحار قبل عودتها إلى ميناء جاسك حيث تعرضت إحدى منظوماتها لحريق سرعان ما انتشر في جميع أنحائها، مضيفة أن الحادثة لم تسفر عن خسائر بشرية و تم إنقاذ جميع أفراد الطاقم والمتدربين.

وتعد خارك أكبر سفينة دعم لوجستي للجيش الإيراني وتزن 33 ألف طن وتحمل معدات واجهزة متطورة.