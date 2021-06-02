فنان بعمر الخامسة يقيم معرضه الأول في دمشق

رغم أنه لم يتجاوز الخامسة من العمر بعد لكنه فاجأ الجميع هو الطفل السوري ريان العبد والذي أقام معرضه الأول في المركز الثقافي العربي في حي أبو رمانة وسط العاصمة دمشق، وحظي باهتمام وحضور وزيرة الثقافة الدكتورة لبانة مشوح ومدير ثقافة دمشق وسيم المبيض، ونخبة من الفنانين التشكيليين السوريين.