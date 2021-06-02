فنان بعمر الخامسة يقيم معرضه الأول في دمشق
رغم أنه لم يتجاوز الخامسة من العمر بعد لكنه فاجأ الجميع هو الطفل السوري ريان العبد والذي أقام معرضه الأول في المركز الثقافي العربي في حي أبو رمانة وسط العاصمة دمشق، وحظي باهتمام وحضور وزيرة الثقافة الدكتورة لبانة مشوح ومدير ثقافة دمشق وسيم المبيض، ونخبة من الفنانين التشكيليين السوريين.
ولا تعتبر حالة الفنان الصغير ريان حفيد الفنان التشكيلي السوري بشير بشير الوحيدة الفريدة للمواهب السورية الصاعدة التي بدأت طريقها في الإبداع والتميز في وقت مبكر؛ فالحالات كثيرة ومتعددة الجوانب لاسيما في العلوم والاختراع والغناء والأدب والشعر فضلا عن التفوق العلمي والدراسي.