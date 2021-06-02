مجلس الشعب: حملات التضليل الخارجي لم تستطع ثني الشعب السوري عن تمسكه بقراره المستقل

عقد مجلس الشعب اليوم جلسته السابعة من الدورة العادية الثالثة للدور التشريعي الثالث برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس.

وتابع أعضاء المجلس مداخلاتهم بشأن الاستحقاق الدستوري الانتخابي حيث رأى عدد منهم أن سورية انتصرت عبر إنجاز الانتخابات الرئاسية لأنها صاحبة حق وقضية وحضارة تمتد لآلاف السنين والشعب السوري لا يقبل الضيم والهوان أو المس بقراره الوطني المستقل مؤكدين أنه لا يمكن لأحد انتزاع مشاعر الانتماء من السوريين لوطنهم سورية.

وأشار بعض الأعضاء إلى أن حملات الضخ الإعلامي الخارجي والتضليل لم تستطع ثني الشعب السوري عن مساره وهدفه أو زعزعة إيمانه وتمسكه بكل ذرة من ترابه حيث عكست الانتخابات الرئاسية تمسك الشعب بثوابته الوطنية وايمانه المطلق بمسيرة التطوير والتحديث.

وأكد عدد من الأعضاء وجوب مضاعفة العمل والتكاتف في مرحلة ما بعد الانتخابات مبينين أن الشعب السوري الذي خاض غمار أعتى حرب عرفها التاريخ قادر بقيادة الرجل الذي اختاره بملء إرادته رئيسا على إعادة الإعمار وزيادة الانتاج وبناء سورية الحديثة.

كما ندد عدد من الأعضاء بالممارسات الاجرامية لميليشيا “قسد” المدعومة أمريكيا واعتدائها بالرصاص الحي على المواطنين الآمنين في مدينة منبج والقرى المجاورة لها بريف حلب ما ادى لاستشهاد عدد من المواطنين واصابة آخرين داعين إلى مؤازرة الحراك الشعبي في مواجهة عملاء الولايات المتحدة وحماية أهلنا العزل في منبج ومحيطها وممتلكاتهم.

وفي سياق آخر دعا عدد من أعضاء المجلس إلى زيادة الاهتمام الحكومي بالتمويل والسماد والمحروقات للفلاحين كي يتسنى لهم تأمين تسويق وانتاج المحاصيل الزراعية مبينين أن رفع أسعار الأسمدة يجب أن يتزامن مع رفع سعر كيلو القمح ومقترحين تقديم الأكياس الفارغة للفلاحين على سبيل الأمانة أو الإعارة لتعبئة كميات القمح المنتجة وتسهيل تسويقها.

ورفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب المهندس ملول الحسين إلى الساعة الـ 11 من صباح يوم غد الخميس.