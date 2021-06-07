اصطدام قطارين جنوب باكستان ومقتل ثلاثين شخصا على الأقل

أدى تصادم قطارين سريعين بمنطقة غوتكي في إقليم السند جنوب باكستان اليوم لمقتل ثلاثين شخصا.

وبحسب “رويترز”، قال المتحدث باسم السكك الحديدية الباكستانية: إن قطار ميلات إكسبريس انحرف عن مساره وانقلب على المسار المقابل ليصطدم بقطار آخر ما أدى إلى مصرع ثلاثين شخصا على الأقل، بينما رجحت السلطات ارتفاع عدد الضحايا نظرا لوجود عربات لم تصل إليها طواقم الإنقاذ بعد.

فيما قال مسؤول الشرطة عمر طفيل لمحطة جيو نيوز التلفزيونية المحلية: إن 30 قتيلا على الأقل نقلوا إلى مستشفيات مجاورة وإن فرق الإنقاذ تحاول دخول عربة يحاصر بداخلها نحو 25 راكبا.