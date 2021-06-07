الجو صحو والحرارة حول معدلاتها

توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن تميل درجات الحرارة للارتفاع قليلاً لتصبح حول معدلاتها في أغلب المناطق مع تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

ويكون الجو صحواً بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة وسديمياً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية ومائلاً للبرودة ليلاً وخاصة في المرتفعات الجبلية وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتوالي درجات الحرارة غداً ارتفاعها التدريجي لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 1 إلى3 درجات مئوية والجو صحو بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة وسديمي في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية..