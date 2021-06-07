الصين تجدد دعم التعاون الدولي لإنتاج لقاح ضد كورونا

أكدت الصين مجددا، دعمها للتعاون الدولي في إنتاج لقاح مشترك ضد فيروس كورونا وإمداد الدول النامية بالمزيد من اللقاحات.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية شينخوا عن ماو جون فنغ مسؤول وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات في الصين قوله: إن “ثلاث شركات صينية قامت بإنتاج لقاح مشترك مع ثماني دول في وقت يبحثون فيه قضايا التعاون مع 10 دول” موضحاً أن الصين ستواصل تشجيع مصنعي اللقاحات على نقل التكنولوجيا إلى المزيد من الدول النامية”.

وعبر ماو عن دعم بلاده لهذه الشركات للتقدم بنشاط للحصول على شهادة منظمة الصحة العالمية لمزيد من خطوط الإنتاج وأشكال الجرعات وعدم ادخارها أي جهد لتوفير المزيد من اللقاحات للدول الأخرى.