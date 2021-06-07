العراق.. القبض على خمسة إرهابيين في كركوك ونينوى

خلال عمليات لها لملاحقة فلول التنظيم الإرهابي في محافظتي كركوك ونينوى، ألقت القوات العراقية القبض اليوم على خمسة من إرهابيي تنظيم “داعش”

وذكرت مديرية الاستخبارات العسكرية في بيان نقله موقع السومرية نيوز أن مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الثامنة ألقت القبض على إرهابيين اثنين حاولا دخول محافظة كركوك وهما من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة (4) إرهاب.

كما تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية التابعة لوزارة الداخلية العراقية من القبض على ثلاثة إرهابيين وضبط وكر لهم بمحافظة نينوى وأثبتت التحقيقات أنهم من منفذي أحد التفجيرات الإرهابية في المحافظة.