القبض على جاسوس أوكراني في روسيا

ألقى الأمن الروسي القبض على شخص يعمل لصالح الاستخبارات الأوكرانية بغرض الإضرار بأمن روسيا.

ونقلت سبوتنيك عن بيان لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي قوله اليوم إن “الجهاز قام باعتراض نشاط استخباراتي لصالح الاستخبارات الأوكرانية كان يقوم به مواطن أوكراني يدعى سيمينياكي أليكسي بيتروفيتش وثبت أن عناصر مكتب مكافحة التجسس في هذه الاستخبارات كانوا يقومون بتنسيق عمل العميل لفترة طويلة”.

وأشار البيان إلى أنه تمت مصادرة أجهزة الكترونية تخص الجاسوس تضم رسائل من عناصر الأمن الأوكراني تشمل اقتراحات بتقديم المساعدة في حل مسائل العمل تهدف إلى الإضرار بأمن مصالح روسيا، كما أقر الجاسوس بتعامله لفترة طويلة مع ممثلي الأمن الأوكراني.