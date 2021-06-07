باكستان.. مصرع 40 شخصاً باصطدام قطارين جنوب البلاد

ارتفع عدد ضحايا اصطدام قطارين سريعين بمنطقة غوتكي في إقليم السند جنوب باكستان اليوم إلى 40 قتيلا على الأقل إضافة إلى إصابة أكثر من مئة آخرين.

ونقلت رويترز عن المتحدث باسم السكك الحديدية الباكستانية قوله إن قطار ميلات اكسبريس انحرف عن مساره وانقلب على المسار المقابل ليصطدم بقطار آخر ولم يتضح سبب الحادث لكن تحقيقا فتح لمعرفة ملابساته.

بدوره قال عثمان عبد الله نائب مفوض غوتكي في الإقليم إن “التحدي المتمثل امام المسؤولين الآن هو إجراء عمليات إنقاذ سريعة للركاب الذين لا يزالون عالقين تحت حطام القطارين” لافتا إلى مصرع 40 شخصا وإصابة أكثر من مئة آخرين حالة بعضهم حرجة.