جامعة دمشق تؤجل مناقشة رسائل الماجستير والدكتوراه الأسبوع القادم

أعلنت جامعة دمشق تأجيل مناقشة جميع رسائل الماجستير والدكتوراه خلال الفترة بين الـ 13 و الـ 17 من حزيران الجاري.

وأوضح نائب رئيس جامعة دمشق للبحث العلمي والدراسات العليا الدكتور فراس حناوي في تصريح له اليوم أن تأجيل المناقشات يأتي لإتاحة الفرصة أمام طلاب الدراسات العليا للحضور والمشاركة في ورشة عمل حول البحث العلمي ستقيمها الجامعة خلال الفترة المذكورة.

ومن المقرر أن تعقد جامعة دمشق ورشة عمل للبحث العلمي في مركز رضا سعيد للمؤتمرات خلال الفترة المذكورة أعلاه تحت عنوان (نحو تشاركية بحثية تطبيقية) تتعلق بمحاور العلوم الطبية والأساسية والهندسة والعلوم الإنسانية والمجتمعية والاقتصادية والإدارية والقانونية.