زاخاروفا: موسكو مستعدة للحوار مع الناتو لكن بشروط

أعربت وزارة الخارجية الروسية عن استعداد موسكو للحوار مع حلف شمال الأطلسي “ناتو” لكن بشروط.

ورداً على تصريحات الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ بان الحلف دعا روسيا لاستئناف اللقاءات في إطار مجلس الناتو/روسيا لكنه لم يتلق ردا إيجابيا كتبت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا على صفحتها على تليغرام أن روسيا لا تتهرب من الحوار مع الناتو ومستعدة لمناقشة جادة لمسائل خفض التصعيد ومنع الحوادث.

وأضافت لكن هذه المباحثات بشأن هذه الموضوعات ليس لها معنى دون مشاركة خبراء عسكريين.