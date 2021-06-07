البعث ميديا – فداء شاهين

يستمر معرض صور وخرائط “سورية وطني روسيا أجمل بلد” الذي يقام في كلية الآداب لمدة أربعة أيام بالتعاون بين الجمعية الجغرافية السورية والجمعية الجغرافية الروسية.

وأوضح عميد كلية الآداب الدكتور اسامة قدور لـ”البعث ميديا” أن الهدف من المعرض الذي أقيم في البداية بكلية العمارة، التعريف بالحياة الثقافية والحضارية لجمهورية روسيا وكذلك لتعريف الجمهور الروسي بثقافة و حضارة سورية وهذه المخططات والصور سوف تعرض في مدينتي موسكو و سانت بطرس بورغ علما أن الفعالية تزيد من معرفة الطلاب في نواحي المواضيع التي يدرسوها اضافة الى أن طلبة قسم اللغة الروسية يستمعون إلى الناطقة باللغة الروسية وهذا يفيدهم من الناحية التطبيقية، علما أن الفعالية الثالثة ستقام في الجمعية الجغرافية السورية بالتعاون مع المعهد العالي للتخطيط الاقليمي.