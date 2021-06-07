قذائف الاحتلال التركي ومرتزقته تستهدف الأراضي الزراعية بريف حلب الشمالي

احترقت مساحات واسعة من الأراضي الزراعية جراء اعتداء قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من الإرهابيين بالقذائف المدفعية والصاروخية على محيط عدد من قرى ريف حلب الشمالي.

وأفادت مصادر محلية باندلاع الحرائق في مساحات واسعة من الحقول المزروعة بالقمح والشعير في محيط مدينة تل رفعت نتيجة استهدافها بشكل متعمد بقذائف المدفعية الثقيلة والقذائف الصاروخية من قبل قوات الاحتلال التركي ومرتزقته الإرهابيين منذ مساء أمس حتى فجر اليوم.

ولفتت المصادر إلى أن الاحتلال التركي ومرتزقته قصفوا بقذائف المدفعية الثقيلة قرية مرعناز وعقلمية في محيط مدينة عفرين بالريف الشمالي أيضاً ما أدى إلى احتراق مساحات من الأراضي المزروعة وبعض ممتلكات الأهالي والمرافق العامة.