منصة لاكتشاف الإصابة بكورونا عبر “واتساب”

طورت شركة هندية منصة ذكاء اصطناعي تستطيع تحديد إصابة المرضى بفيروس كورونا من خلال صور الأشعة السينية للصدر ذات الجودة المنخفضة التي يتم إرسالها عبر تطبيق واتساب.

ووفقا لموقع “تربوني اينديا” فإنه يمكن لمنصة “اكس راي سيتيو” السريعة وسهلة الاستخدام تسهيل عملية الكشف عن كورونا في المناطق الريفية كما انها تساعد الأطباء الذين يمكنهم الوصول إلى المنصة على التدخل المبكر عبر الفحص السريع للفيروس وتفسير الأشعة السينية.

وذكر الموقع أنه من أجل القيام بالتشخيص والفحص الصحي يحتاج أي طبيب زيارة موقع إلكتروني مخصص ومن ثم النقر فوق المكان لتجربة الخدمة وستقوم المنصة بعد ذلك بإعادة توجيه الشخص إلى صفحة أخرى حيث يمكن اختيار التفاعل مع روبوت دردشة مستند إلى واتساب أو عبر الويب أو تطبيق الهاتف الذكي كما يمكن للطبيب إرسال رسالة إلى رقم محدد عبر واتساب بسهولة.

وبين الموقع انه يمكن للمنصة أيضا اكتشاف 14 مرضاً إضافياً متعلقا بالرئة بما في ذلك السل والالتهاب الرئوي وغيرها وقد تمت تجربتها بنجاح من قبل أكثر من 300 طبيب في المناطق الريفية على مدى الأشهر العشرة الماضية حيث أظهرت أداء ممتازا في إظهار التشخيص.