مهرجان الربيع في السويداء تنفيذا لشعار “الامل بالعمل”

البعث ميديا – السويداء _ رفعت الديك

اختتمت جمعية اصدقاء البيئة في السويداء مهرجان الربيع احتفالاً بالاستحقاق الرئاسي وفوز الدكتور بشار الأسد رئيساً للجمهورية العربية السورية وتنفيذا لشعار الامل بالعمل بحضور محافظ السويداء همام دبيات ورئيس مجلس المحافظة رسمي العيسمي وعضو المكتب التنفيذي تيسير نعيم ومدير البيئة رفعت خضر.

محافظ السويداء أشار إلى أهمية الانطلاق للعمل متخذين من الشعار الذي أطلقه سيد الوطن في حملته الانتخابية الأمل بالعمل لترجمته على أرض الواقع والذي يحمل في طياته التقدم والازدهار.

كما أكد المحافظ على أهمية العمل الجماعي والتشاركي بين الجمعية والجهات الرسمية للحفاظ على البيئة منطلقين من الموروث الحضاري لأبناء المحافظة

رئيس الجمعية تركي أبو صعب عبّر عن سعادة أعضاء الجمعية ككل الشعب السوري بفوز القائد المفدى بشار الأسد بالانتخابات الرئاسية وتزامن ذلك مع المهرجان السنوي للجمعية مما أضفى جو البهجة والعزة والفخار على المهرجان.

وتخلل المهرجان فقرات فنية منوعة شارك بها فرق من المدارس والأندية الرياضية في المنطقة

كما أحيت جمعية دنيا الفن حفلاً كبيراً تناوب على فقراته عدد من فناني الفرقة واختتمه الفنان الكبير داوود رضوان بعدد من أغانيه.

وكان محافظ السويداء وصحبه شارك في حملة نظافة في وادي المظلم قبل انطلاق المهرجان، كما شارك المتنزهين في المنطقة جلساتهم معرباً عن أهمية المنطقة وأهمية العمل على تطويرها لتكون مكان للنزهات لأهالي المحافظة.