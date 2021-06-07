17 قتيلا حصيلة ضحايا فيضانات سريلانكا

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي هطلت خلال الأيام الماضية على سريلانكا إلى 17 قتيلا.

براديب كوديبيلي مساعد مدير المركز الوطني لإدارة الكوارث قال في بيان نقلته “رويترز”: إن 17 شخصا لقوا مصرعهم جراء الفيضانات والانزلاقات، كما أضرت الأمطار الغزيرة أكثر من 270 ألف شخص فيما انقطعت الكهرباء عن قرابة مئة ألف منزل.

وأضاف كوديبيلي إن مستويات المياه بدأت في الانحسار لكن التحذيرات من الانهيارات الأرضية لا تزال قائمة في عشر مناطق.