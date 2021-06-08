أكثر من ثلاثة ملايين و750 ألف وفيات كورونا عالميا

أودى فيروس كورونا بحياة أكثر من ثلاثة ملايين و750 ألف شخص حول العالم منذ بدء تفشيه في كانون الأول عام 2019.

وحسب موقع وورلد ميترز الأمريكي، فإن إجمالي الإصابات بالفيروس حول العالم وصل لغاية الآن إلى 174348206 إصابات، وإجمالي الوفيات إلى 3750967 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي من الإصابة بالفيروس 157598142 حالة.

ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر الدول الأكثر تضررا من الفيروس من حيث الإصابات والوفيات بتسجيلها 612603 حالات وفاة من أصل 34223497 إصابة، تليها الهند مع تسجيل 351344 حالة وفاة من أصل28996949 إصابة، ثم البرازيل ثالثة بتسجيلها 474414 حالة وفاة من أصل 16984218 إصابة.