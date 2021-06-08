إطفاء درعا يخمد عدة حرائق في المحافظة

أخمد فوج إطفاء درعا والدفاع المدني عدة حرائق نشبت في مواقع مختلفة من المحافظة.

قائد فوج إطفاء درعا العقيد محمد محاميد ذكر أن الحرائق طالت محولة كهربائية في مدينة الشيخ مسكين وأعشابا يابسة وأشجارا في حي الكاشف الشرقي وبجانب بناء التربية الجديدة وبلدة خبب وبقايا حصاد في مدينة الصنمين وبلدة الشجرة.

وأضاف أن محافظة درعا وزعت سيارات الإطفاء على المناطق بهدف سرعة الاستجابة في حال وقوع الحرائق، داعيا المواطنين للالتزام بالحيطة والحذر وعدم حرق الأعشاب اليابسة خوفا من توسع دائرة الحرائق باتجاه المنازل السكنية والأعمدة والمحولات الكهربائية والمحاصيل الزراعية.