الأرصاد الجوية: درجات الحرارة حول معدلاتها

بينت مديرية الأرصاد الجوية أن البلاد تتأثر بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا، ونتيجة لذلك تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها في أغلب المناطق.

الأرصاد الجوية ذكرت، في نشرتها صباح اليوم، أن الجو صحوا بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة وسديميا في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية، لافتة إلى أنه ليلاً يكون مائلاً للبرودة وخاصة في المرتفعات الجبلية.

وبالنسبة للرياح، أشارت المديرية إلى أنها غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذا وغداً تميل درجات الحرارة للارتفاع قليلا لتصبح أعلى من معدلاتها بقليل والجو صحو بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة وسديمي في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.