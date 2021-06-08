المقداد يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير دولة فلسطين بدمشق

تسلم الدكتور فيصل المقداد وزير الخارجية والمغتربين اليوم نسخة من أوراق اعتماد سفير دولة فلسطين الجديد في سورية سمير الرفاعي.

ورحب الوزير المقداد بقرار تعيين الرفاعي خلفاً للسفير الراحل القدير محمود الخالدي الذي كرس مسيرته وحياته لخدمة القضية الفلسطينية والعلاقات السورية الفلسطينية متمنياً له النجاح في مهامه القادمة بما يصب في مصلحة القضايا السورية والفلسطينية.

وأكد الوزير المقداد خلال اللقاء أن العلاقات بين الأشقاء السوريين والفلسطينيين علاقات مصير وحاضر ومستقبل وأن فلسطين في قلب كل مواطن سوري وعربي حر وشريف ولا فرق بين البلدين رغم كل المحاولات والمخططات الغربية والصهيونية للفصل بينهما موضحاً أن السوريين والفلسطينيين أبناء شعب واحد يجمعهما تاريخ ومصير مشترك وهموم واحدة.

وأشاد الوزير بالمقاومة العظيمة التي أظهرها الشعب الفلسطيني للعالم أجمع رداً على الممارسات الأخيرة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء حي الشيخ جراح وفي المسجد الأقصى حيث أثبت الشعب مجدداً إصراره على التمسك بقضيته وعدم التنازل عن حقوقه التاريخية.

من جانبه أعرب السفير الرفاعي عن سعادته الكبيرة بتعيينه سفيراً لبلاده في دمشق مشيراً إلى أن سورية هي السند الحقيقي للقضية الفلسطينية ودفعت لأجل موقفها الثابت والراسخ منها أثماناً معمدة بدماء الشهداء وأن الحرب الإرهابية عليها خلال السنوات العشر الماضية نتيجة دفاعها عن حقوق الشعب الفلسطيني وهذا ما يؤكد وحدة المصير والتاريخ المشترك بين الشعبين السوري والفلسطيني.

حضر اللقاء الدكتور بشار الجعفري نائب وزير الخارجية والمغتربين والدكتور سامي سلامة مدير إدارة المراسم والدكتور عبد الله الحلاق مدير إدارة المكتب الخاص ووريف الحلبي مديرة إدارة الإعلام وماهر بدور مدير إدارة الوطن العربي ويامن بدر من مكتب الوزير.