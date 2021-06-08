بوتين يحذر من تزايد التحديات التي تهدد الاستقرار والأمن الدوليين

حذّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم من التزايد المستمر للتحديات التي تشكل تهديدا حقيقيا للاستقرار والأمن الدوليين.

وقال بوتين في كلمة خلال ندوة أقيمت بموسكو نقلها عنه مساعده يوري أوشاكوف “من الواضح أن عدد التحديات يتزايد باستمرار .. ويشكل العديد منها تهديدا حقيقيا للاستقرار والأمن الدوليين ولحياة الناس ورفاههم في أجزاء مختلفة من العالم”، موضحاً أن من أبرز هذه التحديات انتشار التسلح والعمل الإرهابي والجرائم السيبرانية وتصاعد النزاعات الإقليمية كما انضم لها حديثا وباء كورونا، وفق وكالة “سبوتنيك”.

وأضاف بوتين إن العواقب الاجتماعية والاقتصادية الخطيرة للوباء محسوسة في كل مكان، مشددا على أن “مكافحة مثل هذه العدوى الخطيرة تتطلب تضافر جهود المجتمع الدولي بأسره والتعاون الصادق والمتكافئ .. ومع ذلك للأسف لم يكن الجميع مستعدا لذلك”.

واعتبر بوتين أنه من السابق لأوانه الحديث عن انتصار على فيروس كورونا ولكن يجب أخذ العبر والدروس من الوباء.